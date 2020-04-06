В Клайпеде от коронавируса выздоровел еще один человек

Эту информацию в понедельник BNS подтвердили в Министерстве здравоохранения.
О выздоровевшем пациенте еще в воскресенье сообщила Клайпедская университетская больница.
"Из Клайпедской университетской больницы выписан еще один пациент, у которого было выявлено заболевание коронавирусом, и он находился на лечении в больнице. После повторных анализов, которые подтвердили отсутствие COVID-19, выздоровевший пациент был выписан домой", – говорится в воскресном сообщении.
В Литве от коронавируса до сих пор выздоровели в целом восемь человек – семь находились на лечении в Клайпедской университетской больнице, а также первая выявленная зараженная в Литве из Шяуляй.
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