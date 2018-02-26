59-летнего Жилвинаса Разминаса обвиняли в создании организаций, целью которых было незаконное изменение конституционного строя Литвы, покушение на ее независимость, нарушение территориальной целостности и участии в деятельности этих организаций, в публичных призывах насильно нарушить суверенность ЛР – изменить конституционный строй, свергнуть законную власть, покушении на независимость и территориальную целостность. А также в создании и распространении вещей, унижающих, дискриминирующих группу граждан, разжигающих межнациональную рознь. 45-летнего Гедрюса Грабаускаса обвиняли в хранении листовок "Соотечественник" и "Прочь евро". 49-летнего Олега Титоренко обвиняли в создании и хранении агитационных листовок с вышеупомянутым содержанием и незаконном хранении оружия и патронов.
Никто из обвиняемых свою вину не признал.
Суд приговорил Разминаса к лишению свободы на 9 месяцев с отсрочкой на 1 год. Его осудили за изготовление и распространение вещей и листовок дискриминирующего содержания. Остальные обвинения суд отклонил, поскольку их не удалось доказать.
Титоренко был приговорен к 9 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Грабаускас был оправдан, поскольку не удалось доказать его причастность к преступлению. Суд указал, что у него дома нашли всего пять листовок с разжигающей рознь информацией. Две из них Грабаускас сам передал сотрудникам полиции. Не удалось доказать, что Грабаускас участвовал в создании этих листовок и их распространении.
Постановление суда может быть обжаловать в суде высшей инстанции.
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