В Клайпеде обнаружено тело младенца: мать и сожитель ушли на поиски работы, их задержали

Глава полиции Клайпедского уезда Альфонсас Мотузас рассказывает, что 8 декабря, в воскресенье, разыскиваемых хватились родственники, которые отправились в квартиру.

"Приехавшие родственники попали в квартиру. Они и позвонили в полицию", - говорит А. Мотузас.

По предварительным данным, тело девочки 2,5 месяцев на стадии разложения было обнаружено в одной из квартир дома на улице Миниёс. Полиция предполагает, что ребенка могли оставить дома неделю назад. Пара уехала искать работу к фермерам, которые жили в другом районе.

При первичном осмотре тела ребенка следов насилия не выявлено.

Изначально не было ясно, где находятся родители. Стражи порядка обратились к общественности с просьбой помочь найти мать и ее сожителя. Как только было объявлено о розыске, люди стали активно звонить в полицию и сообщать, где они видели женщину с мужчиной. Начато расследование.

В тот же день поздно вечером в Кельмесском районе были задержаны и арестованы женщина 1989 года рождения, мать ребенка, и ее сожитель 1987 г.р.

А. Мотузас объяснил, почему в предварительных данных были указаны два разных места задержания.

"Они по объявлениям искали работу у фермеров, с ними договорились встретиться в Кретингском районе. Оттуда фермеры привезли их в Кельмесский район. Супруги жили и в Великобритании, и в Плунге, в Клайпедском район, в Клайпеде. Здесь прожили пару лет. Квартиру они снимали. Пока нам не удалось найти хозяина квартиры", - говорит А. Мотузас.

После того, как пару задержали, они начали рассказывать ужасные обстоятельства произошедшего: малышку оставили после того, как покормили, а та не пришла в себя. О того, совпадут ли выводы медицинских экспертов с результатами опроса, будет звисеть, какое наказание ожидает маму погибшей девочки и сожителя.

Начато досудебное расследование по факту неоказания помощи (статья 144 УК ЛР). Лицо, которое обязано заботиться о пострадавшем, подвергло его опасности, не оказало помощи, когда его жизнь находилась в опасности, хотя имело возможность сделать это, наказывается либо общественными работами, либо штрафом, либо тюремным заключением или лишением свободы сроком до двух лет. Ни один из подозреваемых ранее не был судим.

Согласно предварительной информации, у женщины был дефицит развития социальных навыков, ее ограничили в родительских правах с случае с тремя детьми (2012, 2016 и 2010 года рождения).

© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В настоящее время ожидаются выводы экспертов относительно причин смерти ребенка, также идет сбор информации о состоянии здоровья матери и дочери до рождения, в период беременности и после него.

Представитель Службы по защите прав детей и усыновлению Клайпедского округа Грета Блютайте сказала агентству BNS, что эта семья находилась в поле зрения отдела по правам детей.

"Этот младенец был четвертым ребенком в семье, трое других находятся под постоянной опекой - мать их не получает, - сказала она.

Известно, что с женщину обязали завершить курс лечения, ее постоянно посещали соцработники, в рабочее время они не зафиксировали каких-либо нарушений прав ребенка.

По словам представителя службы, женщине не хватало социальных навыков, она злоупотребляла алкоголем даже во время беременности, поэтому находилась под надзором.