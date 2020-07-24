В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря

"В этом году решался вопрос, проводить или нет Праздник моря. Мы сохранили эту традицию, но отказались от ряда мероприятий, которые привлекают больше всего людей – не будет шествия, концертов на больших сценах, шоу фонтанов, фейерверков",– сказал мэр города Витаутас Грубляускас.

"В этом году отметим не так шумно, но с большей безопасностью, находчивостью", – сказал он.

В этом году Праздник моря назвали "Свиданием с ветром".

"Большие пятничные и субботние концерты будут на сценах на колесах и будут ездить по городу, останавливаясь в разных местах на 15 минут", – сказала представитель организаторов Рута Степонавичене.

Из соображений безопасности время открытия праздника не афишируется.