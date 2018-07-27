В праздничные дни общественный транспорт в Клайпеде сделали бесплатным. Организаторы праздника надеялись, что это заставит горожан и гостей города оставить авто и пересесть на автобусы, но напрасно.

Карнавальное шествие растянулось на несколько километров, в нем участвовали 7000 человек.

В пятницу с 21 ч. состоялся показ итальянско-литовского спектакля Mobis Dikas. Его повторят и в субботу вечером.

Самые крупные концерты состоятся в терминале круизных судов. В субботу концерт начнется в 20.00 ч. Первой выступит группа "Антикварные зубы Кашпировского" (Antikvariniai Kašpirovskio dantys).

В 21.30 ч. - концерт клайпедской рок-группы Royce.

Гвоздь программы и главный музыкальный акцент Праздника моря – Андрюс Мамонтовас, выступление начнется в 23.00 val.