В праздничные дни общественный транспорт в Клайпеде сделали бесплатным. Организаторы праздника надеялись, что это заставит горожан и гостей города оставить авто и пересесть на автобусы, но напрасно.
Карнавальное шествие растянулось на несколько километров, в нем участвовали 7000 человек.
В пятницу с 21 ч. состоялся показ итальянско-литовского спектакля Mobis Dikas. Его повторят и в субботу вечером.
Самые крупные концерты состоятся в терминале круизных судов. В субботу концерт начнется в 20.00 ч. Первой выступит группа "Антикварные зубы Кашпировского" (Antikvariniai Kašpirovskio dantys).
В 21.30 ч. - концерт клайпедской рок-группы Royce.
Гвоздь программы и главный музыкальный акцент Праздника моря – Андрюс Мамонтовас, выступление начнется в 23.00 val.
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