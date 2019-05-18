В Клайпеде начало сезона омрачил дождь и град

Пока вильнюсцы наслаждаются солнцем, в Клайпеде прошел сильный дождь с градом.
"Вы говорите открытие сезона? Бессердечная природа напомнила нам о зиме сильным градом, который даже задействовал сигнализации машин!", – пишут клайпедчане.
Синоптики сообщали, что в выходные будет солнечно и тепло, но порадует такая погода далеко не всех.
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