В Клайпеде начало сезона омрачил дождь и град

"Вы говорите открытие сезона? Бессердечная природа напомнила нам о зиме сильным градом, который даже задействовал сигнализации машин!", – пишут клайпедчане.

Синоптики сообщали, что в выходные будет солнечно и тепло, но порадует такая погода далеко не всех.