В Клайпеде коронавирус унес жизнь еще одного человека

Журналистка у себя на фейсбуке писала, что ее мама была прекрасной мамой и очень хорошим врачом.
"К такому моменту можешь готовиться и 10 лет, но утренний звонок с незнакомого номера всегда может быть неожиданным. Отвечая, чувствуешь, что могут сообщить, но еще не знаешь. Это мгновенье тишины, проносится масса воспоминаний. Врач Станислава Букартене ушла из жизни в ночь на 4 апреля. Соболезнования", – писала Букартайте.
Минздрав Литвы подтвердил, что в стране зафиксирована десятая смерть от коронавируса (COVID-19). Скончалась бывший врач, которая лечилась в Клайпедской больнице. Женщина входила в группу риска.
В сообщении сказано, что глава Минздрава Аурелиюс Верига приносит соболезнование близким покойной.
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