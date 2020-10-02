"Сегодня в Клайпеде (как и почти во всей Литве) станции, на которых фиксируют уровень загрязнения, показывают рост твердых частиц. Норма составляет 50 мкг/м3, а на Шилутском шоссе это количество составляет 176,11 мкг/м3, в Старом городе 125,76 мкг/м3", – сказано в сообщении.

Причина такого явления - спокойная, безветренная погода, загрязнения накапливаются в воздухе. Часть загрязнений южный, юго-восточный ветер принес из других регионов Европы. Сегодня воздух будет загрязнен и у оживленных улиц, в тех местах, где идет строительство, ремонт дорог.

Когда в воздухе много твердых частиц не рекомендуется: водить детей на улицу, проветривать помещения, выходить на улицу надолго, заниматься физической деятельностью на улице. Рекомендуется гулять подальше от дорог с оживленным движением. Если вы почувствовали недомоганием стоит обратиться к врачу.