"Сегодня в Клайпеде (как и почти во всей Литве) станции, на которых фиксируют уровень загрязнения, показывают рост твердых частиц. Норма составляет 50 мкг/м3, а на Шилутском шоссе это количество составляет 176,11 мкг/м3, в Старом городе 125,76 мкг/м3", – сказано в сообщении.
Причина такого явления - спокойная, безветренная погода, загрязнения накапливаются в воздухе. Часть загрязнений южный, юго-восточный ветер принес из других регионов Европы. Сегодня воздух будет загрязнен и у оживленных улиц, в тех местах, где идет строительство, ремонт дорог.
Когда в воздухе много твердых частиц не рекомендуется: водить детей на улицу, проветривать помещения, выходить на улицу надолго, заниматься физической деятельностью на улице. Рекомендуется гулять подальше от дорог с оживленным движением. Если вы почувствовали недомоганием стоит обратиться к врачу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Скачок числа случаев коронавируса в Литве был неизбежным: врач назвала две основные причины (22)
На минувшей неделе в Литве каждый день фиксировали по 100...
Глава МИД Литвы: cанкции санкциями, но нужно провести международное расследование
"Санкции санкциями, но нужно международное...
Новая тенденция на рынке недвижимости в Литве: жители неохотно покупают квартиры (16)
Последние несколько лет были успешными для рынка...
Рекордное число случаев COVID-19 - за сутки подтверждены 172 случая и одна смерть (12)
За минувшие сутки в Литве выявлено рекордно большое...
Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко в списке нет (41)
Страны ЕС согласовали санкции против Беларуси в...