30 сентября в 17:00 в Центре творческих индустрий "Культурос фабрикас" в Клайпеде пройдет открытая дискуссия на тему "Память о советских репрессиях в постсоветском обществе: Забыть? Смириться? Расквитаться?"
© DELFI / Artūras Morozovas

Открытая дискуссия на русском языке организовывается в сотрудничестве с Клайпедским университетом и Клайпедским городским самоуправлением.

В ходе мероприятия будут обсуждаться положение в России и Литве относительно увековечения памяти жертв советских репрессий, место репрессий сталинской эпохи в коллективной и культурной памяти постсоветских обществ и многое другое.

Гостями дискуссии станут:

- Никита Васильевич Петров, историк, доктор философии, общество "Мемориал"
- Николай Карлович Сванидзе, российский тележурналист, ведущий ряда популярных программ
- Арвидас Анушаускас, историк, общественный деятель, член парламента Литвы
- Геркус Кунчюс, писатель, драматург, эссеист

Модератор: проф. Василиюс Сафроновас, Институт истории и археологии Балтийского региона (Клайпедский университет)

В заключении мероприятия предлагается просмотр фильма "Умереть вовремя" (авт. Н. К. Сванидзе).

Вход бесплатный.

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