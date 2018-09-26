Открытая дискуссия на русском языке организовывается в сотрудничестве с Клайпедским университетом и Клайпедским городским самоуправлением.

В ходе мероприятия будут обсуждаться положение в России и Литве относительно увековечения памяти жертв советских репрессий, место репрессий сталинской эпохи в коллективной и культурной памяти постсоветских обществ и многое другое.

Гостями дискуссии станут:

- Никита Васильевич Петров, историк, доктор философии, общество "Мемориал"

- Николай Карлович Сванидзе, российский тележурналист, ведущий ряда популярных программ

- Арвидас Анушаускас, историк, общественный деятель, член парламента Литвы

- Геркус Кунчюс, писатель, драматург, эссеист

Модератор: проф. Василиюс Сафроновас, Институт истории и археологии Балтийского региона (Клайпедский университет)

В заключении мероприятия предлагается просмотр фильма "Умереть вовремя" (авт. Н. К. Сванидзе).

Вход бесплатный.