Открытая дискуссия на русском языке организовывается в сотрудничестве с Клайпедским университетом и Клайпедским городским самоуправлением.
В ходе мероприятия будут обсуждаться положение в России и Литве относительно увековечения памяти жертв советских репрессий, место репрессий сталинской эпохи в коллективной и культурной памяти постсоветских обществ и многое другое.
Гостями дискуссии станут:
- Никита Васильевич Петров, историк, доктор философии, общество "Мемориал"
- Николай Карлович Сванидзе, российский тележурналист, ведущий ряда популярных программ
- Арвидас Анушаускас, историк, общественный деятель, член парламента Литвы
- Геркус Кунчюс, писатель, драматург, эссеист
Модератор: проф. Василиюс Сафроновас, Институт истории и археологии Балтийского региона (Клайпедский университет)
В заключении мероприятия предлагается просмотр фильма "Умереть вовремя" (авт. Н. К. Сванидзе).
Вход бесплатный.
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