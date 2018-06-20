В Кибартайской колонии произошел еще один инцидент.

Департамент тюрем сообщил, что в Кибартайской колонии после проведенных в начале недели обысков и продолжающихся проверок, 19 июня 2018 года, в 15.40 ч. произошел конфликт между заключенными.

Сотрудники колонии немедленно разогнали конфликтующих. На место происшествия вызвали врачей. У 4 осужденных диагностировали следы побоев, поэтому пострадавших доставили в больницу.

Выясняют инициаторов конфликта, обстоятельства происшествия выясняются. Во время конфликта у осужденных не было никаких колющих и режущих предметов.

По факту нарушения общественного порядка в колонии начато расследование.

Выпад со стороны заключенных

Напомним, что 17 июня в редакцию DELFI обратилась читательница, которая сообщила о том, что заключенные в фейсбуке в прямом эфире распивали алкоголь. Трансляция из Кибартайской колонии велась почти весь день. Мужчины хвастались, что выпили 1,5 л алкоголя, который стоил им 45 евро (15 евро за 0,5 л).

Во время прямой трансляции они не только показали, что пьют алкоголь, но и просили купить им пополнение для телефонного счета, отвечали на вопросы о жизни в колонии.

"Возьми пополнение, Айварас, закинь в фейсбук и будешь молодцом", – просили одного из зрителей осужденные.

После этого инцидента 18 июня в Кибартай начались проверки. В колонию приехал министр юстиции и глава Департамента тюрем. ВРИО главы колонии был отстранен от должности.