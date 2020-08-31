Первую атаку женщина отразила, однако хищник вернулся через несколько часов и устроил кровавую бойню.
Это произошло в деревне Шилайняй. Усадьба и пастбища находятся рядом с автострадой, около Ноцюнай.
"Сегодня около часа ночи видеокамера зафиксировала, что в стаде произошел переполох. Я поехала на пастбище. Когда я обходила территорию, огражденную электрическим пастухом, почувствовала, что за мной кто-то следит. Я посветила и увидела волка. Я крикнула и бросила в его сторону палку. Волк ушел", – рассказала хозяйка усадьбы Гедре.
Однако около 4 ч. утра волк вернулся. Одной козе он откусил ногу, а козлу прокусил голову, оторвал ухо.
Об этом инциденте женщина сообщила в полицию и охотникам.
Гедре надеется, что этого волка-одиночку удастся застрелить, когда начнется сезон охоты на волков.
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