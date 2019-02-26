Съемки некоторых сцен пройдут 28 февраля с 7 до 21 ч. Поэтому жителей предупреждают, что в отдельных местах в Шете, в деревне Колюпе, деревне Таучунай, а также в городе будет ездить военная техника, будут имитировать стрельбу и взрывы.

В Шете и его окрестностях − с 7 до 11 ч. У деревни Колюпе − с 11 до 14.30 ч. В Кедайняй у гимназии Швесёи − с 15 до 17 ч. В деревне Таучунай − с 18 до 21 ч.

Время съемок может меняться в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Во время съемок военная техника может съезжать с дорог.