Съемки некоторых сцен пройдут 28 февраля с 7 до 21 ч. Поэтому жителей предупреждают, что в отдельных местах в Шете, в деревне Колюпе, деревне Таучунай, а также в городе будет ездить военная техника, будут имитировать стрельбу и взрывы.
В Шете и его окрестностях − с 7 до 11 ч. У деревни Колюпе − с 11 до 14.30 ч. В Кедайняй у гимназии Швесёи − с 15 до 17 ч. В деревне Таучунай − с 18 до 21 ч.
Время съемок может меняться в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Во время съемок военная техника может съезжать с дорог.
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