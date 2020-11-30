В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу

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Кедайняй в Литве стал эпицентром коронавируса. Количество заболевших растет очень стремительно, а в последние две недели достигают критического показателя. За последнюю неделю фиксируют больше 35% положительных результатов от общего количества тестов. Всего заболели 1016 жителей района, выздоровели около 10% из них. 11 человек скончались от коронавируса, еще несколько больных умерли по другим причинам. Кедайняйская больница не способна разместить тела всех скончавшихся, поскольку у нее есть всего 4 холодильника, пишет rinkosaikste.lt.
Asociatyvi nuotrauka/ Kėdainių ligoninė
Asociatyvi nuotrauka/ Kėdainių ligoninė
© DELFI montažas

В Кедайняйской больнице и поликлинике коронавирусом болеют и медработники. В больнице заболели 63 человека, 23 уже выздоровели, остальные болеют. Еще 20 человек находятся в самоизоляции.

В поликлинике с начала ноября заболели 16 медиков, 6 уже выздоровели, сказал глава администрации муниципалитета Арунас Кацявичюс.

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Директор больницы Стасис Скауминас отметил, что они не экономят средства защиты, но используют их в зависимости от установленных Минздравом уровней.

Выяснилось, что нередко близкие скончавшихся от коронавируса находятся в изоляции или болеют. Больницу просят держать тела неделю и даже больше, но у больницы нет таких мощностей, поскольку растет количество скончавшихся.

"Это очень большая проблема. У нас есть всего 4 холодильника, а жители иногда требуют держать тело 7-10 дней. Мы не можем этого делать, кроме того, это не наша функция. В прошлый понедельник было 8 покойных. Тела четырех из них были в холодильниках, а остальных... просто на полу. У нас нет такого права держать тела на полу, но у нас нет выхода. Близкие говорят, что хотят кремировать тело, а нам что делать?", – вопрошал глава больницы.

Он заметил, что часть тел могли бы перенять компании ритуальных услуг, у которых есть холодильники. Очень надеются на то, что в скором времени в Кедайняйском крематории начнет работать вторая линия кремации, тогда масштабы проблемы уменьшатся.

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