В Кедайняйской больнице положение критическое: тела умерших складывают прямо на полу

В Кедайняйской больнице и поликлинике коронавирусом болеют и медработники. В больнице заболели 63 человека, 23 уже выздоровели, остальные болеют. Еще 20 человек находятся в самоизоляции.
В поликлинике с начала ноября заболели 16 медиков, 6 уже выздоровели, сказал глава администрации муниципалитета Арунас Кацявичюс.
Директор больницы Стасис Скауминас отметил, что они не экономят средства защиты, но используют их в зависимости от установленных Минздравом уровней.
Выяснилось, что нередко близкие скончавшихся от коронавируса находятся в изоляции или болеют. Больницу просят держать тела неделю и даже больше, но у больницы нет таких мощностей, поскольку растет количество скончавшихся.
"Это очень большая проблема. У нас есть всего 4 холодильника, а жители иногда требуют держать тело 7-10 дней. Мы не можем этого делать, кроме того, это не наша функция. В прошлый понедельник было 8 покойных. Тела четырех из них были в холодильниках, а остальных... просто на полу. У нас нет такого права держать тела на полу, но у нас нет выхода. Близкие говорят, что хотят кремировать тело, а нам что делать?", – вопрошал глава больницы.
Он заметил, что часть тел могли бы перенять компании ритуальных услуг, у которых есть холодильники. Очень надеются на то, что в скором времени в Кедайняйском крематории начнет работать вторая линия кремации, тогда масштабы проблемы уменьшатся.
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