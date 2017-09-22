После обильных осадков помощь спасателей потребовалась жителям ул. Кауно в Кедайняй, поскольку из-за засорения того места, через которое речка Варлупис впадает Невежис, 21 сентября вода стала затапливать дома. Уровень воды в некоторых домах составлял полметра.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели, которые работали со вчерашнего вечера до часа ночи. 22 сентября утром работы продолжились. При помощи мощного насоса спасатели качали воду в Невежис, в котором также поднимается уровень воды.

Специалист мэрии Кедайняйского района по гражданской и пожарной безопасности Стасис Окунявичюс сказал, что экстремальную ситуацию в городе объявлять не собираются, а уровень воды в Невежисе может подняться незначительно.

По словам специалиста, уровень воды повысился не только из-за обильных осадков, но и потому, что в Паневежисе на Невежисе открыли шлюзы.