"Мы получили сообщение Kėdainių vandenys, поэтому информируем, что в лаборатории в образце из Кедайняй обнаружили большое количество ртути - 1,71 микрограмм (допустимая 1,0).
ЗАО Kėdainių vandenys делает все возможное, чтобы выяснить причину и устранить ее. Сегодня в лабораторию отправлены образцы из 7 скважин.
Пока не получены результаты, воду в Кедайняй и в районе нельзя использовать для приготовления пищи. Ранее исследования такие данные не показывали", - сказано в сообщении компании и отмечено, что обо всех изменениях компания будет информировать жителей.
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