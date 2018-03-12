В Кедайняй снова растет число больных гриппом: достигнут уровень эпидемии

Кедайняйский отдел Национального центра общественного здоровья сообщил, что в Кедайняйском районе на 10-ой неделе года, 5-10 марта, количество заболевших гриппом и ОРВИ снова превысило эпидемиологический уровень. На прошлой неделе было 116,44 случаев заболевания гриппом на 10 000 жителей в неделю (эпидемиологический уровень 100), пишет rinkosaikste.lt.
На 9-й неделе уровень заболеваемости был 98,87 случаев на 10 000 жителей в неделю.
5-11 марта 2018 г. в Кедайняйском районе было 487 случаев ОРВИ и 63 случая заболевания гриппом. Дети от 0 до 17 лет составляли 60,18% от общего числа больных.igą.
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