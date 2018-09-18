Портал GRYNAS.lt интересовался, что планируют предпринять, как обстоят дела с качеством воды в реке и что уже сделано?
Жители города обеспокоены состоянием реки и терпят невыносимый смрад, поскольку ситуация за три недели не изменилась.
Глава Kėdainių vandenys Кястутис Вайткявичюс сказал, что сооружения плохо очищают стоки, поскольку туда нелегально слили большое количество отходов, оборудование дало сбой и работает некачественно, погибла большая часть бактерий, очищающих сточные воды.
Вайткявичюс подчеркнул, что компания обратилась в полицию, а мэрия - в прокуратуру.
"Насколько я знаю, некоторые работники в понедельник пойдут на допрос. Мы по графику работы насосов видим, когда увеличилась интенсивность. Если насосные отклоняются от нормальной работы, значит, увеличилось загрязнение", – сказал глава компании, заметив, что все началось уже 21 августа и базовая норма загрязнения превышена в 6,5 раз. ээ
Вайткявичюс признал, что до сих пор в реку стекают плохо очищенные сточные воды. За каждые сутки инспекторы по охране природы считают компании увеличенные налоги за загрязнение окружающей среды.
Компания Kėdainių vandenys сразу не сообщила об инциденте и в мэрию. Кедайняйская мэрия получила информацию только 4 сентября.
По словам представителя мэрии Ольги Урбонене, сейчас делают все, чтобы нормализовать ситуацию, поскольку не замечено, чтобы это нанесло вред окружающей среде (никаких изменений нет) экстремальную ситуацию не объявляют.
По словам Урбонене, сейчас главное - найти виновников. Этим занимается прокуратура.
Ловить рыбу в Невежисе не запрещено, но не рекомендуют этого делать.
Служба спецрасследований проводит обыски в мэрии Тельшяйского района
Служба спецрасследований (ССР) 18 сентября проводит...
В Кедайняй не могут решить проблему: фекалии стекают в реку (3)
В конце августа в Кедайняй случилось большое...
"У талибов нет ушей": стратегия в отношении нацменьшинств Литвы – составляющая безопасности (11)
"Усатые бобры историографии", угроза с Востока и другие...
Как во время визита папы римского изменится движение транспорта в Вильнюсе (3)
В выходные, 22–23 сентября, в столице можно будет стать...
Каунас готовится к визиту папы римского: где оставлять автомобили
Приближаются выходные, когда Литву посетит папа...
TOP новостей
Врачи хотят, чтобы жители платили за визиты (63)
В публичном пространстве появилась информация о том,...
Минобороны РФ: ПВО Сирии сбили российский Ил-20, "израильтяне подставили его под огонь" (173)
Официальный представитель министерства обороны...
Новый способ расчета в Литве: потребуется только смартфон (8)
Банк Swedbank 18 сентября представил бесконтактную версию...
Сквернялис: минимальная зарплата с января может составить 430 евро (11)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с...
"У талибов нет ушей": стратегия в отношении нацменьшинств Литвы – составляющая безопасности (11)
"Усатые бобры историографии", угроза с Востока и другие...