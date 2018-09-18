Портал GRYNAS.lt интересовался, что планируют предпринять, как обстоят дела с качеством воды в реке и что уже сделано?

Жители города обеспокоены состоянием реки и терпят невыносимый смрад, поскольку ситуация за три недели не изменилась.

Глава Kėdainių vandenys Кястутис Вайткявичюс сказал, что сооружения плохо очищают стоки, поскольку туда нелегально слили большое количество отходов, оборудование дало сбой и работает некачественно, погибла большая часть бактерий, очищающих сточные воды.

Вайткявичюс подчеркнул, что компания обратилась в полицию, а мэрия - в прокуратуру.

"Насколько я знаю, некоторые работники в понедельник пойдут на допрос. Мы по графику работы насосов видим, когда увеличилась интенсивность. Если насосные отклоняются от нормальной работы, значит, увеличилось загрязнение", – сказал глава компании, заметив, что все началось уже 21 августа и базовая норма загрязнения превышена в 6,5 раз. ээ

Вайткявичюс признал, что до сих пор в реку стекают плохо очищенные сточные воды. За каждые сутки инспекторы по охране природы считают компании увеличенные налоги за загрязнение окружающей среды.

Компания Kėdainių vandenys сразу не сообщила об инциденте и в мэрию. Кедайняйская мэрия получила информацию только 4 сентября.

По словам представителя мэрии Ольги Урбонене, сейчас делают все, чтобы нормализовать ситуацию, поскольку не замечено, чтобы это нанесло вред окружающей среде (никаких изменений нет) экстремальную ситуацию не объявляют.

По словам Урбонене, сейчас главное - найти виновников. Этим занимается прокуратура.

Ловить рыбу в Невежисе не запрещено, но не рекомендуют этого делать.