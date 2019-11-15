В Кедайняй место отдыха с пляжем устроили на человеческих костях

Прежние власти города должны краснеть от стыда за то, что не послушали историков и ученых, которые безуспешно пытались остановить работы.

Правда вскрылась весной, когда пляж буквально смыло во время весеннего паводка.

Сейчас уже известно, что 700 000 евро европейских денег ушли на надругательство над местом массового захоронения – на костях проложили пешеходные и велодорожки, детские площадки, волейбольные площадки, раздевалки, скамейки.

Сейчас зону отдыха восстановили, но жители города добились, чтобы там провели раскопки. Меньше чем за неделю были обнаружены останки 6 человек.

"Мы не можем утверждать, что это останки партизан. Там не найдено никаких личных вещей, ни одежды, ни пуговиц. Пока можно лишь сказать, что это человеческие останки, которые беспорядочно сброшены в яму. Раскопки мы провели в трех местах, в двух из них обнаружили останки.

Скорее всего они есть на всей территории Сконгальской запруды, но для подтверждения нужно провести больше исследований. Мы проводили небольшую по объему работу", – сказала порталу rinkosaikste.lt археолог Диана Олейник.

Обнаруженные останки увезут на исследование в Вильнюс. Антропологи выяснят пол, возраст, людей, которым принадлежат останки, возможно, полученные или травмы. Этот процесс займет несколько месяцев. Потом останки перезахоронят.