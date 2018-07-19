В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного вокзала отправилась 17-я экспедиция Misija Sibiras'18 (Миссия Сибирь).
© DELFI / Karolina Pansevič

Поскольку Москва отказалась выдавать визы участникам экспедиции, в этом году "Миссия Сибирь" вместо запланированного выезда в места ссылки в Красноярском крае направится в Казахстан.

По словам организаторов, в миссию отправляются две команды по 12 человек. Обе свою поездку в Казахстане начнут из Караганды, а затем одна команда отправится в сторону Балхаша, а другая - в Джезказган.

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Во время миссии будут предприняты усилия по восстановлению монументальных памятных знаков, поиску литовских могил на общих городских кладбищах, в розыске литовцев или их потомков, которые всё ещё живут в Казахстане, и в проведении бесед с ними.

По словам организаторов, эта экспедиция отличается от тех, что проходили в Сибири, поскольку люди в Казахстане были не в ссылке, а в заключении. Они работали в лагерях, и поэтому погребены в массовых захоронениях, а не в отдельных литовских могилах. Последний раз в Казахстане Misija Sibiras была в 2009 году.

В бывшей Казахской ССР было несколько десятков лагерей, в которых содержалось около 20 000 политических заключённых из Литвы. По масштабам ссылок и захоронений литовцев территорию Казахстана опережает только Россия.

Экспедиция продлится 10 дней, участники миссии вернутся в Литву 29 июля.

Проект "Миссия Сибири" работает с 2006 года. В течение 13 лет в рамках проекта в местах депортации - в России, Казахстане и Таджикистане - было приведено в порядок более 150 литовских кладбищ.

Во время советской оккупации в ссылки и лагеря было отправлено более 280 тыс. жителей.

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