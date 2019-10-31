В Каунасскую клинику поместили двоих малолетних детей с подозрением на менингококковую инфекцию

30 октября вечером и в четверг ночью привезли двоих малолетних детей: 5-летнего мальчика из Каунасского района и 3-летнюю девочку из Йонавы. Оба пациента были в сознании, но с температурой – у одного 38,2, у другого 39 градусов. У детей диагностировали менингококковую инфекцию.
© Kauno klinikinė ligoninė

"В обоих случаях нет опасности для здоровья пациентов, их состояние стабильное, дети находятся в отделении интенсивной терапии", - сказал врач Каунасской больницы Дарюс Варашкявичюс.

Пациенты между собой не связаны. Родители детей сразу же обратились к врачам, как только увидели сыпь на теле у детей.

Менингококковая инфекция – это острая бактериальная инфекция, самые тяжелые формы которой – сепсис или гнойный менингит. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, люди заражаются через дыхательные пути. Инкубационный период – от 1 до 10 дней (в среднем – 4 дня).

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Менингококковая инфекция опасна для людей любого возраста, но чаще болеют дети до 5 лет.

Ранние симптомы болезни похожи на симптомы простудных заболеваний: высокая температура, головная боль, озноб, тошнота. Потом проявляется сыпь.

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