В Каунасскую клинику поместили двоих малолетних детей с подозрением на менингококковую инфекцию

"В обоих случаях нет опасности для здоровья пациентов, их состояние стабильное, дети находятся в отделении интенсивной терапии", - сказал врач Каунасской больницы Дарюс Варашкявичюс.

Пациенты между собой не связаны. Родители детей сразу же обратились к врачам, как только увидели сыпь на теле у детей.

Менингококковая инфекция – это острая бактериальная инфекция, самые тяжелые формы которой – сепсис или гнойный менингит. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, люди заражаются через дыхательные пути. Инкубационный период – от 1 до 10 дней (в среднем – 4 дня).

Менингококковая инфекция опасна для людей любого возраста, но чаще болеют дети до 5 лет.

Ранние симптомы болезни похожи на симптомы простудных заболеваний: высокая температура, головная боль, озноб, тошнота. Потом проявляется сыпь.