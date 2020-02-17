В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай

"Из Алитуса в Каунасскую клиническую больницу привезли человека, который почувствовал недомогание. У него высокая температура, однако никаких других клинических симптомов, напоминающих на те, что вызывает коронавирус, нет, но врачи проведут необходимое обследование", – сказала BNS представитель Минздрава Габриэле Банайтите.
По данным портала alytusplius.lt, этот мужчина приехал из Китая 4 февраля.
"Он не кашляет, у него нет насморка, дыхание спокойное, нет никаких симптомов возможного вируса. Сейчас человек находится в руках врачей, выполнят все необходимые исследования, тогда и выяснится причина недомогания", – сказала Банайтите.
Более подробную информацию об этом Минздрав Литвы планирует представить 18 февраля.
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