В субботу, в 10 ч. в редакцию Kas vyksta Kaune пришло письмо с фотографией и вопросом от читателя: "Безопасно ли находиться в ТЦ Megа?".
На фото видно, что в магазине упала одна из потолочных плит.
Подобный инцидент в ТЦ Megа за последнюю неделю произошел не в первый раз. Несколько дней назад на стоянке для машин упал кусок бетона, поэтому люди опасаются за свою безопасность.
Между тем представители ТЦ Megа сказали, что ничего страшного не происходит, покупатели находятся в безопасности.
Представитель Mega подтвердил, что потолочные плиты на самом деле упали.
"В пятницу вечером из-за поломки сантехники в одном из ресторанов ТЦ Mega произошла утечка воды, поэтому потолочные плиты намокли и упали. Эти плиты легкие и безопасные, поэтому никакой опасности не было. Поломку вскоре устранили", – сказал представитель ТЦ A.Жилюкас.
В каунасском торговом центре Mega после реконструкции обваливается потолок?
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