"Сегодня истекает срок действия договора между Каунасским СИЗО и поставщиком еды заключенным. СИЗО в катастрофическом положении – возможно, возникнут проблемы с питанием более 300 задержанных", - сказано в письме.
"Департамент тюрем и руководство Каунасского СИЗО еще не позаботились о новом поставщике, несмотря на то, что компания Niklita сегодня поставляет свои услуги в последний день – истекает срок действия договора, подписанного несколько лет назад. А нового поставщика не выбрали.
Однако от общества эта критическая ситуация Каунасского СИЗО скрывается. Арестованные обеспокоены тем, что с завтрашнего дня не получат еды. Есть опасения, что это приведет к акциям неповиновения арестованных. Кто завтра доставит еду в Каунасский СИЗО?", - сказано в письме.
DELFI связался с Каунасским СИЗО. Замдиректора Арвидас Венцловас сказал, что делают все возможное для того, чтобы обеспечить питание заключенным.
"Организовали несколько конкурсов, но желающих не оказалось, поэтому сейчас все решается в последнюю минуту", - сказал Венцловас.
На вопрос о возможных забастовках он ответил: "Мы не можем говорить о том, что было бы, если бы было, могут быть всякие предположения. Так или иначе, мы обеспечим то, что должно быть, а как это сделаем, сейчас решаем.
Я думаю, что в ближайшие дни заключенные не будут голодать, такого не может быть. Питание обеспечат".
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