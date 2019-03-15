О сбежавших животных – 52 пятнистых оленей и 13 ланей – специалистам Департамента охраны окружающей среды сообщили 6 февраля во время проверки вольера в Каунасском районе.
Во время проверки выяснилось, что животные скорее всего убежали из-за некачественного ограждения, поэтому владельца вольера обязали в скорейшие сроки починить ограждение и поймать беглецов.
Все указания владелец выполнил.
Напомним, что пятнистые олени в Литве считаются инвазивным видом. При этом выяснилось, что в некоторых районах Европы они скрещиваются с благородными оленями и дают гибридное потомство, меняя генофонд благородных оленей. Поэтому для защиты благородных оленей, пятнистых в Литве разрешают держать только в вольерах и хотят до минимума сократить их популяцию и не допускать контакта этих двух видов.
В Каунасском районе поймали необычных беглецов: пятнистые олени и лани
7 марта установили, что были пойманы сбежавшие в...
Жители вильнюсской улицы зимой увязают в болоте, летом задыхаются от пыли (3)
Жители вильнюсской ул. Варнес, соединяющей Зуюнай с...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли со 180 до 1700 евро (27)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
Особый архив Литвы публикует дело командира партизан Жемайтиса-Витаутаса (34)
По случаю 110 -ой годовщины со дня рождения партизанского...
Вильнюсец сравнил цены на старые и новые квартиры: разница неадекватная (6)
Каждый человек, который ищет себе жилье, задается...
TOP новостей
Вильнюсец сравнил цены на старые и новые квартиры: разница неадекватная (6)
Каждый человек, который ищет себе жилье, задается...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли со 180 до 1700 евро (27)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
При стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли не менее 40 человек, десятки ранены (3)
40 человек погибли в результате вооруженного нападения...
Особый архив Литвы публикует дело командира партизан Жемайтиса-Витаутаса (34)
По случаю 110 -ой годовщины со дня рождения партизанского...
Неприятности начнутся уже перед выходными, погода испортится
В пятницу утром местами еще будет солнечно, но вскоре...