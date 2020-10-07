Еще два человека, которые находятся в изоляции, пока никаких симптомов COVID-19 не чувствуют. С учетом ситуации во вторник дезинфицировали Каунасское отделение.
Regitra сообщила, что 5 октября, вечером была получена информация о том, что у работника каунасского отделения Regitrа установили коронавирус. Работник работал в сфере приема экзаменов и выдачи документов.
В последний раз человек был на работе в четверг, а в пятницу сдал анализ на COVID-19.
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