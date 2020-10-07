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В среду появилась информация о том, что в каунасском отделении Regitrа на Раудондварисском шоссе, 234Б, подтвержден второй случай коронавируса. Этот работник находился в группе риска после фиксации первого заболевания. Этот работник в последний раз был на работе в субботу.
Nauji "Regitros" automobiliai
Nauji "Regitros" automobiliai
© Regitros nuotr.

Еще два человека, которые находятся в изоляции, пока никаких симптомов COVID-19 не чувствуют. С учетом ситуации во вторник дезинфицировали Каунасское отделение.

Regitra сообщила, что 5 октября, вечером была получена информация о том, что у работника каунасского отделения Regitrа установили коронавирус. Работник работал в сфере приема экзаменов и выдачи документов.

В последний раз человек был на работе в четверг, а в пятницу сдал анализ на COVID-19.

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