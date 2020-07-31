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В Каунасском округе зафиксирован второй в этом году случай смерти от клещевого энцефалита, информировал 30 июля Национальный центр общественного здравоохранения.
Erkė
Erkė
© Shutterstock

По данным НЦОЗ, человек скончался 24 июля. В этом году от энцефалита уже скончался житель Паневежского округа, поэтому этот случай - второй.

"От энцефалита скончался 71-летний мужчина из Пренайского района. Он сам не видел клеща, который был переносчиком болезни. Мужчина не был привит от энцефалита", – сказано в сообщении.

По данным НЦОЗ, в этом году энцефалит диагностировали у 59 жителей Каунасского округа, 28 случаев установлены в июле. Заболели 4 детей до 18 лет и 54 взрослых.

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"94% больных лежали в больнице. (...) Все заболевшие не были привиты от энцефалита. 37% заболели энцефалитом по месту проживания", – сообщает НЦОЗ.

Три года подряд энцефалитом заболевает больше мужчин, чем женщин. В прошлом году из 711 больных 404 были мужчины.

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