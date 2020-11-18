Немного раньше об этом сообщала и Сантаришкская клиника. Клайпедская больница для моряков информировала, что в Клайпедской университетской больнице, Клайпедской больнице для моряков, в Республиканской клайпедской больнице, а также в больницах Кретинги, Шилуте, Шилале и Таураге всего находятся 242 пациента с коронавирусом.
"В большей части больниц заняты все койки для больных Covid-19. По мере роста количества больных будут использовать резервные койки. Во всех больницах, где лечат больных Covid-19, не хватает персонала", – указали представители больницы.
Каунасская больница Литовского университета медицинских наук указала, что из 340 коек для больных COVID-19, включая места в реанимации, заняты больше 300. Больных коронавирусом принимает не только эта больница, но и Каунасская клиника, а также больницы Мариямполе, Юрбаркаса, Пренай, Йонавы и Кедайняй.
"С учетом роста числа больных и динамикой роста занятости коек с прошлого четверга в Кедайняй, Йонаве и Пренай оборудовали еще по две койки в реанимациях, а в больницах Мариямполе и Юрбаркаса – по 4.
В Йонавской больнице оборудовали 25 коек в терапевтическом отделении, в Пренайской выделили 5 дополнительных коек, а в Юрбаркской – 4 койки для больных COVID-19", – информирует Каунасская больница. В Кедайняй с субботы количество коек увеличили на 20 шт.
Каунасская больница ЛУМН отмечает, что пока специалистов для присмотра за больными достаточно.
Во всех больницах Литвы лежат 1369 больных коронавирусом, 107 из них – в реанимации.
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