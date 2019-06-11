В Каунасском ботаническом саду цветет лириодендрон тюльпановый

В Каунасском ботаническом саду цветет один из самых старых в Литве лириодендрон тюльпановый. Это дерево было выращено из семян, которые были собраны в Велюонском парке в 1950 году.
Gelsvažiedis tulpmedis
© VDU Botanikos sodas

Лириодендрон - растение из восточной части Северной Америки. Их еще называют тюльпанными деревьями за сходство цветов с цветами тюльпанов. Однако генетически растения не являются родственными. Листья этого дерева своей формой напоминают скрипку.

Лириодендроны – это деревья-долгожители, они живут 400–500 лет. В местах произрастания они достигают 60 м в высоту, а диаметр ствола может достигать 3 м. Дерево не боится болезней и вредителей.

Саженцы лириодендрона можно купить в ботаническом саду.

Gelsvažiedis tulpmedis
Gelsvažiedis tulpmedis
© VDU Botanikos sodas

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