В Каунасском ботаническом саду цветет "карамельное" дерево

"Это карамельное дерево - одно из старейших церцидифиллюмов нашего сада –его привезли из Берлина в 1924 г. Весной его листья пурпурные, потом они становятся зелеными, а осенью – желтыми, оранжевыми или красными. Они источают легкий карамельный запах", – сказала специалист сада Йоланта Шабунайте.
Церцидифиллюм в диком виде встречается в Китае и Японии. Это дерево высотой 15–30 м, с красивой конусообразной кроной. Листья раздельные, яйцевидные, 5–10 см в длину, их форма похожа на форму листьев багрянника канадского (Cercis canadensis).
Церцидифиллюм хорошо переносит обрезку, не любит засухи, но терпим к избытку воды. Боится поздних весенних заморозков, но устойчив к зимним морозам. Предпочитает солнечные места.
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