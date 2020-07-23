aA
Два врача жегждряйской психиатрической клиники находятся в самоизоляции – на коронавирус проверили почти 90 врачей и пациентов. Такие меры предприняли после того, как у одного из пациентов диагностировали COVID-19. Врачи сомневаются, что пациент заразился вирусом в больнице.
В каунасской психиатрической клинике ЧП: у пациента COVID-19, он отказался от лечения
© DELFI / Domantas Pipas

"15 июля пациент прибыл в I Алексотайское приемное отделение Психиатрической клиники Республиканской каунасской больницы. Его консультировал дежурный врач, он установил, что пациента необходимо оставить в стационаре.

Пациента проверили на COVID-19, его разместили в изоляционной палате. 16 июля был получен отрицательный результат, и пациента положили в Маряйскую больницу. 17 июля он письменно отказался от лечения, поэтому его выписали", – сказала специалист коммуникационного отдела Раминта Нагелите.

Статьи по теме:
В Литве установили 9 новых случаев коронавируса  (4)
В ВОЗ заявили, что вакцину от COVID-19 можно будет массово применять только в 2021 году  (1)

Через три дня, 20 июля того же человека на скорой привезли в приемное отделение Республиканской каунасской больницы на ул. Гиподромо, 13, симптомы с коронавирусом не были связаны.

"Его проверили на COVID-19, результат оказался положительный. После этого пациента перевезли в Инфекционное отделение Каунасской клинической больницы.

Сейчас ограничена госпитализация в Маряйской больнице. С пациентом близко контактировали два врача, оба они изолированы.

Кроме того, на COVID-19 проверили 88 работников персонала и пациентов. Пока все результаты отрицательные", – указала Нагелите.

"Поскольку неясно, с кем человек контактировал после выписки из Психиатрической клиники до повторной госпитализации, мы не думаем, что он заразился в больнице.

Больница соблюдает все профилактические меры: у работников и пациентов измеряют температуру, работники надевают защитные средства, персонал регулярно тестируют, ограничивают посещение пациентов", – сказано в пресс-релизе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус изменил привычки путешественников: билеты заранее не покупают (1)

Литовская ассоциация туристической палаты отмечает,...

Правительство Литвы: на следующей неделе рассмотрят вопрос обязательного ношения масок в местах риска (41)

В среду на заседании комитета по управлению COVID-19 было...

В Литве меняется порядок выдачи больничного в случае необходимости самоизолироваться (18)

В Литве возвращающиеся из стран, в которых...

TOP новостей

Laivas Raketa“ Dviračių takai Kuršių nerijoje

В Ниду – без драконовской платы за въезд: от переполненной "Ракеты" до бесплатной поездки на велосипеде (31)

После того как экологический сбор за въезд в Нерингу...

Michail Pulin Michail Pulin Michail Pulin

Попросивший убежище российский активист: "У меня не было выбора, кроме как попасть в Литву нелегально" (77)

Активист "Ассоциации народного сопротивления" Михаил...

Как ливень может парализовать жизнь в государстве: что произошло в Центре регистра (3)

После ливня в понедельник, во время которого произошли...

Предупреждение: изолироваться гражданам Литвы, возможно, придется после приезда из еще одной страны (10)

Поскольку в Испании быстро растет количество...

Что будет, если пересекать сплошную линию: почему обгон может привести к трагедии (3)

Теплая и сухая погода становится причиной того, что...

|Maža didelių žinių kaina