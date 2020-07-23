В каунасской психиатрической клинике ЧП: у пациента COVID-19, он отказался от лечения

"15 июля пациент прибыл в I Алексотайское приемное отделение Психиатрической клиники Республиканской каунасской больницы. Его консультировал дежурный врач, он установил, что пациента необходимо оставить в стационаре.
Пациента проверили на COVID-19, его разместили в изоляционной палате. 16 июля был получен отрицательный результат, и пациента положили в Маряйскую больницу. 17 июля он письменно отказался от лечения, поэтому его выписали", – сказала специалист коммуникационного отдела Раминта Нагелите.
Через три дня, 20 июля того же человека на скорой привезли в приемное отделение Республиканской каунасской больницы на ул. Гиподромо, 13, симптомы с коронавирусом не были связаны.
"Его проверили на COVID-19, результат оказался положительный. После этого пациента перевезли в Инфекционное отделение Каунасской клинической больницы.
Сейчас ограничена госпитализация в Маряйской больнице. С пациентом близко контактировали два врача, оба они изолированы.
Кроме того, на COVID-19 проверили 88 работников персонала и пациентов. Пока все результаты отрицательные", – указала Нагелите.
"Поскольку неясно, с кем человек контактировал после выписки из Психиатрической клиники до повторной госпитализации, мы не думаем, что он заразился в больнице.
Больница соблюдает все профилактические меры: у работников и пациентов измеряют температуру, работники надевают защитные средства, персонал регулярно тестируют, ограничивают посещение пациентов", – сказано в пресс-релизе.
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