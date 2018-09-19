

"К переменам мы готовились на протяжении нескольких лет – анализировали опыт больниц в других странах, подсчитывали возможные инвестиции, возможности. (...)

При обновлении кухни и закупке технологий мы учитывали мнение пациентов и работников, хороший опыт других больниц. Работы по обновлению заняли два года (...)", – сказал гендиректор больницы Ренальдас Юркявичюс.

Благодаря новым технологиям изменили и принцип приготовления пищи. Сейчас появилась возможность большую часть продуктов готовить на пару, потребление жиров уменьшилось на 50%. Больше не готовят мясные блюда в панировке из молотых сухарей.

Новые технология позволяют приготовить не только картофельное пюре, но и крем-супы.