"К переменам мы готовились на протяжении нескольких лет – анализировали опыт больниц в других странах, подсчитывали возможные инвестиции, возможности. (...)
При обновлении кухни и закупке технологий мы учитывали мнение пациентов и работников, хороший опыт других больниц. Работы по обновлению заняли два года (...)", – сказал гендиректор больницы Ренальдас Юркявичюс.
Благодаря новым технологиям изменили и принцип приготовления пищи. Сейчас появилась возможность большую часть продуктов готовить на пару, потребление жиров уменьшилось на 50%. Больше не готовят мясные блюда в панировке из молотых сухарей.
Новые технология позволяют приготовить не только картофельное пюре, но и крем-супы.
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