Для обеспечения пациентов качественным питанием Каунасская клиника в корне изменила существовавшую до сих пор систему. Приобрели автоматические котлы, новую систему подносов, система доставки еды, – такая современная кухня действует в клинике вот уже несколько месяцев.
Kauno klinikose kardinaliai pakeista pacientų maitinimo sistema
© DELFI / Rafael Achmedov


"К переменам мы готовились на протяжении нескольких лет – анализировали опыт больниц в других странах, подсчитывали возможные инвестиции, возможности. (...)

При обновлении кухни и закупке технологий мы учитывали мнение пациентов и работников, хороший опыт других больниц. Работы по обновлению заняли два года (...)", – сказал гендиректор больницы Ренальдас Юркявичюс.

Статьи по теме:
Какую еду получают пациенты за 1,45 евро в день?  (125)
Комиссия посетила Ширвинтскую больницу: еду носят в ведрах  (44)

Благодаря новым технологиям изменили и принцип приготовления пищи. Сейчас появилась возможность большую часть продуктов готовить на пару, потребление жиров уменьшилось на 50%. Больше не готовят мясные блюда в панировке из молотых сухарей.

Новые технология позволяют приготовить не только картофельное пюре, но и крем-супы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Комиссия оценила меню Паневежской республиканской больницы (2)

5 марта комиссия Минздрава посетила Паневежскую...

Общество

Kauno klinikose kardinaliai pakeista pacientų maitinimo sistema Kauno klinikose kardinaliai pakeista pacientų maitinimo sistema Kauno klinikose kardinaliai pakeista pacientų maitinimo sistema Kauno klinikose kardinaliai pakeista pacientų maitinimo sistema

В Каунасской клинике в корне изменили систему общепита (1)

Для обеспечения пациентов качественным питанием...

Реакция на ситуацию в системе образования: деньги получат не все школы (3)

1/4 часть школьников Литвы не получает даже базовые...

Куклянски: молитва папы в гетто Вильнюса важна и для жертв Холокоста, и для спасителей (4)

Папа римский Франциск вознесет тихую молитву в бывшем...

Остановлена вырубка леса в Лабанорской пуще (6)

"Поскольку общество озабочено вопросом вырубки леса в...

Belgrade pastatytas paminklas Rusijos carui Nikolajui II

Никому не нужный царь: почему российской власти не нужна память о Николае Втором, а Церкви – его кости? Специально для DELFI (38)

Столетие убийства последнего русского императора, его...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы недоволен: торговые сети ждут нелегкие времена (20)

19 сентября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...

Гибель Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших, СК возбудил уголовное дело (1)

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное...

Борьба вильнюсцев за лес вскрыла правду: мэрия планирует застроить часть города многоквартирными домами (31)

Жители Gudelių šilаs, который находится в столичном...

Реакция на ситуацию в системе образования: деньги получат не все школы (3)

1/4 часть школьников Литвы не получает даже базовые...

Эксперты проверят измеряющие среднюю скорость радары: водители не доверяют радарам (1)

С начала сентября в Литве работают радары, измеряющие...