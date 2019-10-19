Из-за допущенной медсестрой ошибки девушка оказалась в реанимации, медсестру отстранили от работы, а семья пострадавшей грозится этого так не оставить.
16-летнюю пациентку привезли в Каунас из Йонавы. Она жаловалась на боли в животе. В Каунасе врачи заподозрили инфекцию и назначили лекарство. Медсестра должна была поставить ей капельницу.
"Поставили две капельницы, а в начале третьей она стала задыхаться. Говорит: "Мама, мне не хорошо, я задыхаюсь". Пришла медсестра, убрала капельницу и сказала, я не те лекарства поставила. Сбежались врачи, – рассказала мать девушки. – Ее увезли в реанимацию".
Глава Детской клиники Римантас Кевалас признал, что медсестра допустила ошибку, в организм девушки ввели несколько сот миллилитров жидкости для дезинфекции ран вместо назначенного хлорида натрия.
Врачи сказали, что девушку перевели в реанимацию для наблюдения, реанимировать ее не пришлось.
Кевалас сказал LNK, что нет никаких изменений в органах и никаких расстройств.
"Я не могла разговаривать, задыхалась, – рассказала сама девушка и прибавила. – Еще были судороги в руке и ногах". Кроме того, она почувствовала слабость и головную боль.
Врач сказал, что такой случай в его практике - первый.
Мать девушки сказала, что медсестра вызвала беспокойство еще до этого.
"Мне показалось, что она не в настроении", – сказала женщина.
Медсестру временно отстранили от работы. Ведется расследование.
Кевалас сказал, что медсестра опытная, она очень переживает: "Я попросил дать ей три выходных, это очень опытная медсестра, очень переживает. Человеку надо отдохнуть".
Представители клиники извинились и перед семьей девушки и перед самой пациенткой.
"Я бы не хотела прощать, это моя жизнь. Если бы что-то было серьезнее, то извинения не помогли бы", – сказала пострадавшая.
Семья девушки намерена обращаться в суд.
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