Минувшим летом в Каунасской клинике на свет появился младенец, который родился на 22 неделе, девочка весила всего 350 граммов. Это самый маленький из выживших в Литве младенцев.
© Shutterstock nuotr.

В среду, 12 ноября, биологический возраст новорожденной составил больше 5 месяцев, она уже весит больше 3,5 кг.

До сих пор самый маленький из выживших в Литве младенцев весил 450 г, он родился на 28 неделе.

Общество

Arnas Mazėtis, Nerijus Cesiulis Kęstutis Mažeika

Мэр Алитуса после шокирующих исследований воды: данные отличаются в сотни раз

"В настоящее время проводят исследования. Конечно,...

В Каунасской клинике на свет появился самый маленький в Литве младенец (1)

Минувшим летом в Каунасской клинике на свет появился...

Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств  список (1)

Государственная служба по контролю над лекарствами...

Жалобу Венцкене рассмотрит Вильнюсский окружной суд (2)

Апелляция бывшей судьи и депутата Неринги Венцкене...

Предложение: надо отказаться от отпускных, работники должны сами откладывать на отпуск (72)

В Литве началась дискуссия по вопросу отказа от...

TOP новостей

Предложение: надо отказаться от отпускных, работники должны сами откладывать на отпуск (72)

В Литве началась дискуссия по вопросу отказа от...

Почему россиянам нравится идея великой державы и что они думают о странах Балтии? Интервью социолога Дениса Волкова (77)

Одобрение деятельности Владимира Путина на посту...

Банки в Литве закрыли 450 отделений: жители небольших населенны пунктов вынуждены ездить за своими деньгами (2)

В Литве сильно сокращается число банковских...

Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств  список (1)

Государственная служба по контролю над лекарствами...

Дискуссия в Вильнюсе: кто виноват и что делать с перспективой возможной интеграции России и Беларуси?

Чего стоит ожидать от встречи Путина и Лукашенко 8...