В среду, 12 ноября, биологический возраст новорожденной составил больше 5 месяцев, она уже весит больше 3,5 кг.
До сих пор самый маленький из выживших в Литве младенцев весил 450 г, он родился на 28 неделе.
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