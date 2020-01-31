В Каунасской клинической больнице наблюдают пациента, контактировавшего с китайцами

По его словам, молодой человек в Германии контактировал с китайцами, а вернувшись в Литву почувствовал симптомы простуды и обратился к врачам.

"Пока никаких клинических признаков не наблюдается. Эпидемиологические исследования не показывают нашим инфектологам наличие этого вируса, пока мы ждем результаты из национальной лаборатории", - сказал Твирбутас.

По его словам, мужчину в больницу привезла скорая в четверг вечером. Врачи скорой соблюдали все требования безопасности. Сейчас мужчина находится под наблюдением в отдельной изолированной палате.

"Персонал к нему тоже приходит в специальной одежде, общается с ним. Предприняты все необходимые меры предосторожности", – сказал Твирбутас.

Министерство здравоохранения отмечает, что пока нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Литве. Этот конкретный случай еще уточняется, диагноз устанавливают.

"В Литве на данный момент нет подтвержденных случаев коронавируса. Несколько проб исследуют, но только для исключения риска – делают все для превенции распространения вируса в Литве. В некоторых случаях, когда обращаются люди даже не отвечающие необходимым требованиям, все равно проверяют информацию, проводят обследование. Но не надо забывать, что сейчас в Литве начался сезон гриппа, поэтому люди, которые не контактировали с китайцами и не ездили в Китай должны обращаться к своему лечащему врачу, если почувствуют симптомы характерные при заболевании гриппом", – сказала представитель Минздрава Габриэле Банайните.