"Оставшиеся шесть пациентов распределены по отделениям, отдельно лежат двое, у которых тесты были отрицательными", – сказал пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас.
По последним данным за сутки зафиксировали 8 случаев, связанных с этим очагом: заболели семеро работников и установлен один вторичный случай. Сейчас болеют 15 работников, два пациента и один человек, который непосредственного отношения к больнице не имеет.
По словам Твирбутаса, в изоляции находятся больше 20 работников персонала, пока их тесты отрицательные. Новых пациентов больница не принимает.
Представитель НЦОЗ Юстина Петравичене сказала, что это новый очаг, поэтому большие силы брошены на то, чтобы обуздать распространение вируса.
"Наши специалисты работают, стараются выяснить причины, приоритет - остановить распространение инфекции, своевременная изоляция людей", – сказала она.
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