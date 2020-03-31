В пресс-релизе сообщается, что пациент урологического отделения, был доставлен с тяжелой урологической патологией и рядом побочных болезней.
У пациента установили уросепсис и это считали причиной высокой температуры, назначены антибиотики. Никаких других симптомов коронавируса не было. Пациента положили в отдельную палату, по отделению он не ходил, поскольку находился в тяжелом состоянии.
Через несколько дней его решили проверить на коронавирус (COVID-19). В понедельник вечером выяснилось, что тест дал положительный результат. Пациента перевели в инфекционное отделение, а урологическое отделение закрыли и продезинфицировали. Весь персонал, который контактировал с пациентом – 21 человек – находится в изоляции. Ждут результата их анализа.
"Персонал урологического отделения был обеспечен всеми средствами защиты: одноразовыми масками, антисептиком, работники прошли курс обучения по работе с пациентами, у которых установлен коронавирус (COVID-19)", – сказано в сообщении больницы.
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