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Каунасская клиническая больница сообщила о первом случае диагноза коронавируса не в инфекционном отделении.
Iš Kėdainių ligoninės išvežti du vyrai
Iš Kėdainių ligoninės išvežti du vyrai
© DELFI montažas

В пресс-релизе сообщается, что пациент урологического отделения, был доставлен с тяжелой урологической патологией и рядом побочных болезней.

У пациента установили уросепсис и это считали причиной высокой температуры, назначены антибиотики. Никаких других симптомов коронавируса не было. Пациента положили в отдельную палату, по отделению он не ходил, поскольку находился в тяжелом состоянии.

Через несколько дней его решили проверить на коронавирус (COVID-19). В понедельник вечером выяснилось, что тест дал положительный результат. Пациента перевели в инфекционное отделение, а урологическое отделение закрыли и продезинфицировали. Весь персонал, который контактировал с пациентом – 21 человек – находится в изоляции. Ждут результата их анализа.

"Персонал урологического отделения был обеспечен всеми средствами защиты: одноразовыми масками, антисептиком, работники прошли курс обучения по работе с пациентами, у которых установлен коронавирус (COVID-19)", – сказано в сообщении больницы.

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