"Вылетевший утром из Каунаса в Станстед самолет развернулся над Балтийским морем и возвращается назад. Интересно, почему? Кто-то почувствовал себя плохо или начал хулиганить?", – интересовался каунасец.
Самолет, вылетевший в 6.40 ч., который по местному времени должен был совершить посадку в Станстеде в 7.20 ч., летит в обратном направлении.
Отдел коммуникации Литовских аэропортов подтвердил, что это правда.
Однако для получения подробной информации рекомендовали обратиться в Каунасский аэропорт, а тот отправил за комментарием к компании, которая продавала билеты на этот рейс.
Однако представители компании Litcargus сказали, что они подобную информацию не предоставляют.
"Мы не уполномочены предоставлять какую-либо информацию", – сказали они.
Журналисты связались с врачами, те сообщили, что вызовов в Каунасский аэропорт сегодня утром не было. Поэтому вряд ли возвращение связано с тем, что кому-то из пассажиров стало плохо.
Полиция также указала, что в аэропорт их не вызывали, поэтому исключена и версия хулиганского поведения пассажиров.
Остается третья версия - технические неполадки, из-за которых самолету пришлось вернуться назад.
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