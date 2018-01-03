3 января в Каунасском аэропорту царило оживление. Вернулся вылетевший из аэропорта рано утром самолет авиакомпании Ryanair. Об этом в редакцию Kas vyksta Kaune сообщил читатель.
Spaudos pusryčiai Kauno oro uostas
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

"Вылетевший утром из Каунаса в Станстед самолет развернулся над Балтийским морем и возвращается назад. Интересно, почему? Кто-то почувствовал себя плохо или начал хулиганить?", – интересовался каунасец.

Самолет, вылетевший в 6.40 ч., который по местному времени должен был совершить посадку в Станстеде в 7.20 ч., летит в обратном направлении.

Отдел коммуникации Литовских аэропортов подтвердил, что это правда.

Однако для получения подробной информации рекомендовали обратиться в Каунасский аэропорт, а тот отправил за комментарием к компании, которая продавала билеты на этот рейс.

Однако представители компании Litcargus сказали, что они подобную информацию не предоставляют.

"Мы не уполномочены предоставлять какую-либо информацию", – сказали они.

Журналисты связались с врачами, те сообщили, что вызовов в Каунасский аэропорт сегодня утром не было. Поэтому вряд ли возвращение связано с тем, что кому-то из пассажиров стало плохо.

Полиция также указала, что в аэропорт их не вызывали, поэтому исключена и версия хулиганского поведения пассажиров.

Остается третья версия - технические неполадки, из-за которых самолету пришлось вернуться назад.

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