В Каунасе зажжены огни на главной елке города

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В последнюю субботу ноября в Каунасе зажгли огни на главной рождественской елке. Начался предпраздничный период. Из-за пандемии церемония зажжения огней была перенесена в виртуальное пространство, на Ратушной площади нет рождественского городка.

На площади не было традиционного концерта и большого числа зрителей. Из-за пандемии концерт прошел без зрителей на арене "Жальгирис", его можно было увидеть по телевизору или по интернету.

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