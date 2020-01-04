В пятницу в Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори.
tymai
© Shutterstock

По словам главы Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД Саулюса Чаплинскаса, эти опасным заболеванием заразился мужчина сорока лет с небольшим.

"Ситуация с его прививками неизвестна, но по количеству антител можно сделать вывод, что он был привит только одной прививочной дозой и иммунитет у него не сформировался", – сказал BNS С. Чаплинскас.

Он также отметил, что заразившийся корью мужчина в последнее время из Литвы не выезжал.

По данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД, в прошлом году корью переболели 834 человека, из которых 196 детей и 638 взрослых. Больше всего заболевших было в Каунасском и Вильнюсском уездах.

Статьи по теме:

За год от кори умерли 140 тысяч человек. ВОЗ назвала это провалом (18)

От кори в 2018 году погибли 140 тысяч человек, заразились —...

В Литве зафиксировано больше 800 случаев заболевания корью (15)

По данным Национального центра общественного...

С января в большинстве муниципалитетов дошкольники будут получать бесплатные обеды

Начиная с января, дошкольники получат бесплатное...

Создано мобильное приложение для туристов о Шяуляйском регионе (1)

Создано мобильное приложение для туристов о Шяуляйском...

В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори (2)

В пятницу в Каунасе зарегистрирован первый в этом году...

Первый родившийся в этом году в Норвегии ребенок – литовец (39)

Один из двух младенцев, которые первыми появились в...

Зима в этом году поражает: ближайший прогноз - 9 градусов тепла (3)

Синоптики уже объявили 2019 год самым теплым годом,...

TOP новостей

Крупные города Литвы будут добиваться возвращения табличек с зелеными стрелками (95)

После того как стало известно, что отказ от табличек с...

"Никто не верил, что мы вступим в НАТО". Глава литовского МИД – об историческом письме и вступлении Литвы в Альянс (36)

Исполнилось 26 лет со дня, когда Литва обратилась к НАТО...

В Литве готовы импортировать нефть для Беларуси (344)

На фоне прекращения поставок российской нефти...

С января в большинстве муниципалитетов дошкольники будут получать бесплатные обеды

Начиная с января, дошкольники получат бесплатное...

В 2020 году в Литве могут появиться новые "единороги" (10)

Для литовской экосистемы стартапов 2019 год был...