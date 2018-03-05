У двух жительниц Каунаса, которые вернулись с Мадагаскара, диагностировали тропическую малярию. Одна из женщин скончалась, другая находится в тяжелом состоянии.
Maliarija
© Shutterstock nuotr.

Национальный центр общественного здоровья 5 марта сообщил, что малярию диагностировали у жительниц Каунаса и Каунасского района. Скончалась 77-летняя женщина.

"Выяснилось, что женщины заболели почти через неделю после того, как вернулись из поездки на Мадагаскар", – информировали специалисты НЦОЗ.

Малярией можно заразиться в 100 странах мира. Ее разносят кровососущие насекомые - комары.

Прививок от малярии не существует, основная мера профилактики - регулярное употребление лекарств и средства защиты от укусов комаров.

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