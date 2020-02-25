В Каунасе вызвали скорую дальнобойщику, вернувшемуся из Италии

Представитель Lavisos Lez terminalаs Венантас Гаспаравичюс сказал BNS, что врачей вызвали, когда приехавший на территорию складов водитель пожаловался на плохое самочувствие, однако оператор предложил отправить больного к семейному врачу.
"Приехал водитель, сказал, что у него температура, болит горло. Он приехал из Северной Италии, из Венето, был в 10 км от деревеньки, въезд в которую закрыт.
Мы позвонили по номеру 112, нас соединили с дежурным врачом. Он сказал, что водитель должен ехать к семейному врачу. Мы говорим, как он на фуре поедет. Эту ситуацию никак не разрешили, он остался на территории", – BNS sakė V. Gasparavičius.
По его словам, после 15 ч. в центр логистики приехали врачи, но не увезли мужчину.
"Он все еще на территории. Вмешалась таможня, велели его не выпускать. Таможня информировала, что приехала скорая, но ничего не сделала. У них якобы не было градусника. Яне понимаю, как у врачей скорой может не быть градусника", – удивлялся мужчина.
По словам Гаспаравичюса, тягач принадлежит компании Kargautas.
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