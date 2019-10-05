В Каунасе воры унесли из подвала 60 банок варенья

Хозяйка подвала показала, что воры взломали дверь.

Унесли в основном варенье, а также маринованные овощи и зимние консервированные салаты. Банки были от 0,5 до 3 л.

"Все полки были заставлены – в два этажа, все было заполнено", – рассказала женщина. Воры унесли и бензиновый триммер (мотокосу).

"У нас многодетная семья, я все лето делала заготовки, а сейчас кто-то все это съест", – сказала женщина.

Семья живет в этом доме 5 лет, обокрали их уже во второй раз. В прошлый раз также украли варенье. Тогда обокрали и другие подвалы.

Соседи, которых обокрали в прошлый раз, сказали, что, скорее всего, воры - сластены.

"Очень много украли – все компоты унесли, все", – рассказала женщина.

По словам соседей, такие кражи шокируют жителей дома, ведь все они знакомы, общаются.

Многодетной семье нанесен ущерб на сумму около 600 евро.

Подозреваемых нет, на своих страшно подумать, а посторонним попасть в подвал сложно.

Не исключено, что воры будут пытаться продать добычу.

Семья просит о помощи – если вы узнаете, что в Шилайняй кто-то продает много варенья – сообщите об этом в полицию. Полиция расследует обстоятельства происшествия.