3 февраля, ночью, в Шилайняй недалеко от Каунасской клинической больницы водителям приходилось останавливаться, чтобы не сбить необычного "пешехода". Кто-то решил пошутить и слепил снеговика прямо на перекрестке, пишет Kas vyksta Kaune.
Neįprastas „pareigūnas“
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Каунасцы разместили фотографию необычного "регулировщика" уже после полуночи, около 3 ч. Снеговик появился на перекрестке улиц Науякурю и Йосвайню.

Водители шутили, говоря, что снеговик патрулирует у Каунасской клинической больницы, проверяет водителей на трезвость. Ясно одно, что одно дело он выполнял хорошо - заставлял водителей притормозить.

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