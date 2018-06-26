Клад был поднят ковшом экскаватора недалеко от того места, где трагически погиб Ромас Каланта. По словам специалистов, кладу около 500 лет. В горшке - монеты времен Сигизмунда Августа: денарии, полугроши. На одной из монет видна дата чеканки - 1566 год.

Необычную находку передали специалистам, затем ее передадут в музей. По данным представителя Департамента культурного наследия Свайгедаса Стошкуса, на этом участке аллеи Лайсвес когда-то находилась часть оборонительной стены города.