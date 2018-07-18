"Очень жаль людей, которые, не зная этого, купаются в фекалиях. Мы пытались найти помощь, но представители компании Kauno vandenys утверждают, что это нормально, якобы так происходит во всем Каунасе. А аварийная служба не реагирует, хотя мы считаем, что не работает насосная станция, поскольку оттуда не слышно никаких звуков. Сколько это будет продолжаться, неизвестно", – возмущаются каунасцы.
По их словам, неделю назад приезжали инспекторы, взяли образцы для исследования и констатировали, что такая ситуация наблюдается во всем Каунасе.
"Когда мы звоним ответственным лицам, нам говорят одно и то же: "Проблема нам известна – были допущены ошибки при прокладке труб – они слишком тонкие, но изменить мы ничего не можем, это грандиозные проекты", – сказали жители ул. Пабрадес в Панямуне.
По их словам, это старая проблема – она наблюдается несколько лет, фекалии время от времени вытекают из канализации. "Почему подключаются к канализационной системе, если все плохо работает – может, давайте сразу все спускать в реки, если ответственные лица ничего не могут сделать?", – не жалели критики горожане.
Порталу Kas vyksta Kaune директор Kauno vandenys Вилюс Бурокас сказал, что о проблеме узнал только после того, как прочитал информацию на портале. Но по его словам, линию уже прочистили и она функционирует хорошо.
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