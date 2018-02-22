Как сообщил муниципалитет, предлагается предусмотреть бесплатные автобусы и троллейбусы в Каунасе ежегодно 16 февраля, 11 марта и 6 июля.

Кроме того, намечается предусмотреть бесплатные поездки 22 сентября, когда отмечается Всемирный день без автомобиля.

Окончательное решение будет принято на заседании Горсовета на следующей неделе.

Как сообщил замдиректора администрации города Вилюс Шиляускас, это сократит поток автомобилей в центре города в дни государственных праздников.

В Вильнюсе решением Горсовета пассажиры бесплатно ездили на общественном транспорте 16-ого февраля, когда Литва отмечала столетие восстановления государственности. В прошлом году, когда Латвия отмечала 99-летие своего государства, бесплатно пассажиров перевозил общественный транспорт Риги.