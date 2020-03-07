В Каунасе в Нерис попали загрязнения

По словам каунасцев, на месте слияния ощущается ужасный запах, в Нерис видны масляные пятна. По словам очевидцев, возле моста Петро Вилейше пахнет дизельным топливом или мазутом.

Видео Kas vyksta Kaune показывает, как река Нерис омывается коричневой водой со стороны Старого города и покрывается маслянистой пленкой. "Все течет в Нямунас с ужасной скоростью", - сказали читатели.

Первые признаки загрязнения были зафиксированы около 15.00, но после 16.00 загрязнения неясного происхождения все еще стекали в Нерис - неприятный запах привлек внимание нескольких жителей Каунаса, находившихся в месте слиянии в субботу днем.

Около 16.30 читатели также зафиксировали загрязняющие вещества и от моста Варню. Люди говорят, что сообщили об инциденте в Нерис по Единому номеру помощи 112.

Муниципалитет Каунаса заявляет в социальной сети, что ему известно о подозрительных загрязнителях, впадающих в реку Нерис, и благодарит граждан, сообщивших о ситуации.

"Экологи и пожарные в настоящее время работают на месте происшествия. Специалисты расследуют обстоятельства произошедшее и пытаются установить источник загрязнения. По мере того, как мы получим больше информации, мы обязательно поделимся ею", - сказано на странице муниципалитета в Facebook.

Как сообщили в пожарно-спасательном управлении, в реку попали нефтепродукты. Источником загрязнения могла стать заправка Jozita, пишет lrt.lt. В настоящее время спасатели распыляют жидкость, которая уничтожает нефтепродукты.

Какой ущерб нанесен природе пока неизвестно, это будут определять экологи.

"Из канализационной трубы стекали, возможно, нефтепродукты. Загрязнение остановлено", - сообщил BNS представитель департамента пожарной охраны и спасения.