Первый старт на острове Немана был дан 6 июля вечером.
"Обычно мы называем это мероприятие фиестой воздушных шаров, но на самом деле это будет праздником свободы и независимости всей страны", – сказал организатор Гинтарас Шуркус.
В дни мероприятия программа будет проходить два раза в день - утром и вечером. 5-7 июля, в 20 ч. 100 воздушных шаров будет подниматься с острова Немана. Это, по словам Шуркуса, в 3 раза больше, чем прежде поднималось одновременно из какого-либо другого места в Литве.
Одним из акцентов праздника станет сшитый по этому случаю воздушный шар к 100-летию Литвы с национальной символикой. Он поднимет и флаг, а 6 июля попробует раскрыть в небе 100-метровый триколор. Это будет рекорд, который должно зафиксировать агентство Factum.
6 июля в 19.30 ч. перед тем, как в небо поднимутся воздушные шары, над островом выступит авиационная группа высшего пилотажа ANBO. Пилоты будут использовать цветной дым.
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