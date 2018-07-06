100 воздухоплавателей со всего мира на этой неделе дарят Каунасу праздник "С ветром свободы". Если погода будет благоприятной, то красочные воздушные шары будут подниматься в небо 4 дня подряд, они будут устанавливать рекорды, состязаться за символический приз в 1009 евро и кубок.
© DELFI / Paulius Garkauskas

Первый старт на острове Немана был дан 6 июля вечером.

"Обычно мы называем это мероприятие фиестой воздушных шаров, но на самом деле это будет праздником свободы и независимости всей страны", – сказал организатор Гинтарас Шуркус.

В дни мероприятия программа будет проходить два раза в день - утром и вечером. 5-7 июля, в 20 ч. 100 воздушных шаров будет подниматься с острова Немана. Это, по словам Шуркуса, в 3 раза больше, чем прежде поднималось одновременно из какого-либо другого места в Литве.

Одним из акцентов праздника станет сшитый по этому случаю воздушный шар к 100-летию Литвы с национальной символикой. Он поднимет и флаг, а 6 июля попробует раскрыть в небе 100-метровый триколор. Это будет рекорд, который должно зафиксировать агентство Factum.

6 июля в 19.30 ч. перед тем, как в небо поднимутся воздушные шары, над островом выступит авиационная группа высшего пилотажа ANBO. Пилоты будут использовать цветной дым.

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