На этот раз елку украшает художник Йоланта Шмидтене. Этот год – юбилей творчества Шмидтене, она украшает елку в 10-й раз.

Украшения для елки созданы из пластиковой пленки, произведенной из переработанных украшений прошлого года.

"В этом году нечаянно возникла идея перечитать книгу "Маленький принц". Я подумала, что было бы неплохо создать что-то неконкретное, чтобы люди могли задуматься. Возникла идея использовать цвета и создать елку, которая говорила бы о том, что можно понять, как ты сам хочешь, а не то, что именно хочет донести художник", – сказала Шмидтене.

Шмидтене помогает коллега Аушра Клейзайте.

"Каунасская елка - феномен. Я очень рада, что могу участвовать в ее создании. Переработка - поощрение экологии, кроме того, такая идея позволяет художнику проявить себя. Процесс требует немало труда и творчества, однако он доставляет массу удовольствия. "Космические объекты" очень красивы, все, кто их видит, улыбаются. Они источают хорошее настроение", – акцентировала Клейзайте.