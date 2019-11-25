На этот раз елку украшает художник Йоланта Шмидтене. Этот год – юбилей творчества Шмидтене, она украшает елку в 10-й раз.
Украшения для елки созданы из пластиковой пленки, произведенной из переработанных украшений прошлого года.
"В этом году нечаянно возникла идея перечитать книгу "Маленький принц". Я подумала, что было бы неплохо создать что-то неконкретное, чтобы люди могли задуматься. Возникла идея использовать цвета и создать елку, которая говорила бы о том, что можно понять, как ты сам хочешь, а не то, что именно хочет донести художник", – сказала Шмидтене.
Шмидтене помогает коллега Аушра Клейзайте.
"Каунасская елка - феномен. Я очень рада, что могу участвовать в ее создании. Переработка - поощрение экологии, кроме того, такая идея позволяет художнику проявить себя. Процесс требует немало труда и творчества, однако он доставляет массу удовольствия. "Космические объекты" очень красивы, все, кто их видит, улыбаются. Они источают хорошее настроение", – акцентировала Клейзайте.
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