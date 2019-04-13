12 апреля в Каунасе, на ул. Апуоле, 11, появилась верба, которую сплели учителя школы. Растения для вербы собирали ученики нескольких школ. Для установки вербы потребовалась помощь пожарных-спасателей.
Йонесса Друмстене, одна из авторов идеи, сказала, что по правилам агентства Factum, которое фиксирует рекорды, верба без подпорок и посторонней помощи должна была простоять хотя бы 5 минут.
В школе учатся дети с различными болезнями опорно-двигательного аппарата. Друмстене сказала, что проект объединил детей и учителей из 5 разных мэрий. С июля по август дети, их родители и педагоги собирали необходимые травы.
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